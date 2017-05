Adolescente ferido a tiros não resiste e morre

Celso Daniel/JP News Adolescente não resistiu aos ferimentos

No ultimo sábado (6) um adolescente de 14 anos foi morto a tiros em Três Lagoas, a 325 quilômetros da capital. Por volta das 22h30 a Policia Militar foi chamada para atender a ocorrência de disparos de arma de fogo no bairro Jardim das Violetas. Chegando ao local os policiais encontraram o adolescente caído ao chão e em seguida chamaram SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Emergência). A equipe médica chegou a prestar os primeiros atendimentos, mas a vítima não resistiu devido aos ferimentos e morreu.



Segundo o site JP NEWS, o delegado de plantão cercou a área do crime e colheu evidência para iniciar a investigação. Quando a avó chegou ao local e reconheceu o neto ficou muito abalada e foi atendida pela equipe médica que ainda estava no local. Ninguém soube dizer o que aconteceu.



O boletim de ocorrência foi registrado como homicídio simples.