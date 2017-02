Adolescente esfaqueia e carboniza corpo de mulher

Da Hora Bataguassu Corpo foi encaminhado para o IML de Dourados

Laís Cristina Costa da Silva, de 27 anos, foi encontrada morta. O suspeito seria o adolescente, de 17 anos, apreendido em flagrante. Ele confessou ter esfaqueado a vítima e colocou fogo no corpo. O crime aconteceu na cidade de Bataguassu.



O adolescente foi encontrado após a polícia receber denúncias anônimas. O jovem afirmou que deu as primeira facadas na vítima na quinta-feira (9). De acordo com o site Da Hora Bataguassu, o adolescente foi até a casa de Laís tirar satisfação, por um desentendimento com a mãe do jovem. Os dois teriam discutido, quando ela disse para ele ficar quieto, caso contrário ele ‘iria ver’, já que ela sabia que o adolescente estava envolvido em coisas erradas.



Após a ameaça o adolescente afirmou que pegou uma faca e esfaqueou a vítima, que ainda tentou se defender. Ele dormiu na casa e na manhã de sexta-feira (10) percebeu que Laís ainda estava viva, então a atingiu com mais golpes de faca. Pensando em formas de ‘desovar’ o corpo da vítima, o adolescente tentou esquartejar o corpo, não conseguiu e decidiu carbonizar a jovem.



Ele fugiu em seguida deixando as portas abertas e após o incêndio o caso foi descoberto. O jovem foi apreendido em flagrante e o caso é tratado como homicídio qualificado com ocultação de cadáver.