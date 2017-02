Adolescente é assassinado pelo cunhado durante velório

Laguna Informa Caso continua em investigação

Jonardo Irala, de 17 anos, foi morto com uma facada após discussão com o cunhado. O crime aconteceu durante um velório na Aldeia Guandu, em Laguna Carapã, no domingo (19).



Conforme informações do Dourados News, o suspeito seria Sérgio Souza Vieira, de 27 anos. O menor foi questionado e acusado pelo suspeito de estar batendo na irmã.



Mesmo Jonardo negando, o suspeito saiu do local e voltou com uma faca. Em seguida atingiu o jovem na altura do peito. Sérgio foi detido por populares e amarrado em uma cadeira. A polícia foi acionada e continua investigando o caso e o suspeito está no 1º Distrito Policial.