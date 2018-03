Adolescente é apreendido como suspeito na morte de criança achada em telhado

Nova News Pessoas revoltadas ficaram em frente à delegacia

Adolescente, de 17 anos, foi apreendido sob a suspeita de envolvimento no assassinato do menino Vitor Figueiredo Peixin, de 10 anos, cujo corpo foi achado na manhã desta terça-feira (13), no telhado de uma casa, no bairro Argemiro Ortega, em Nova Andradina.

O delegado regional de Polícia Civil, André Luiz Novelli, que investiga o caso, não quis revelar mais informações. No entanto, apurou-se que não é descartada a hipótese de mais uma pessoa envolvida no crime.

Revolta

Revoltadas com o assassinato da criança, diversas pessoas moradoras da cidade se reuniram ontem à tarde em frente à delegacia. Delegados tiveram que acalmar os ânimos e pediram paciência. As autoridades também disseram que estão trabalhando para esclarecer o caso. O adolescente teria negado envolvimento no homicídio.