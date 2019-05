Adolescente é apreendido com drogas na rodoviária

A Guarda Municipal de Dourados apreendeu na noite deste domingo (19) um adolescente de 16 anos que transportava 37 kg de maconha em duas malas no Terminal Rodoviário do município.

Divulgação/GMD Droga estava em duas mulas e exalando forte odor de maconha



O flagrante aconteceu durante ronda preventiva da equipe que percebeu a tentava de disfarçar do jovem ao ver os guardas e passou a “ler” um livro rapidamente.



Na abordagem, o menino de 16 anos, morador em Joinville (SC) estava muito nervoso, disse que estava voltando de Ponta Porã e estava indo para sua cidade, mas entrou em contradições sobre os motivos da viagem até a região de fronteira. Como suas bagagens estavam muito pesadas e exalavam forte cheiro de maconha foi realizada uma verificação onde foram encontrados 32 tabletes do entorpecente.



Sobre a droga, o adolescente relatou que tinha uma dívida de R$ 800 com traficantes e foi contratado via aplicativo social para fazer o transporte da maconha de Ponta Porã até o Estado de Santa Catarina e assim quitar a dívida e ainda ganhar R$ 1,2 mil.



Diante dos fatos foi apreendido em flagrante e encaminhado junto com a maconha apreendida a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) para os procedimentos legais.