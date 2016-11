Adolescente diz ter levado tiro na cabeça após encontro, mas polícia desconfia

Um adolescente de 15 anos foi baleado na cabeça na noite desta terça-feira (29), no bairro Tijuca, em Campo Grande. O rapaz diz que marcou um encontro com uma menina por Whatsapp e foi recebido a tiros por dois homens.



O menino foi socorrido por moradores e estava consciente. Ele relatou que mora no bairro Centenário e foi até o Tijuca para o encontro com a menina. O jovem foi levado para o Posto de Saúde do Aero Racho e, posteriormente, para a Santa Casa. Ele não corre risco de perder a vida.



A polícia ainda investiga o caso. Policiais desconfiam da versão apresentada porque ficaram sabendo que uma dupla de moto estava cometendo vários roubos na região e um acabou ferido. O rapaz não soube dizer o nome da menina e nem endereço que ela morava. Além disso, as características do menor batem com as relatadas por testemunhas dos roubos.