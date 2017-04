Adolescente de 13 anos salva irmã mais velha de estupro

Menina de 13 anos impediu que a irmã, uma adolescente de 16 anos, fosse estuprada em casa. Caso aconteceu na semana passada, no município de Taquarussu, sudeste de Mato Grosso do Sul. O suspeito, um jovem de 25 anos, foi preso em flagrante.



Segundo o site Jornal da Nova, o autor teria invadido a casa da vítima durante a madrugada da última sexta-feira (21), pela janela, após ter ingerido bebida alcoólica na noite anterior. Após entrar no quarto da adolescente, o suspeito teria subido em sua cama e começado a passar a mão e apalpar as pernas da vítima, pedindo para que ela ficasse em silêncio.



Foi nesse momento que a menina gritou pedindo socorro e foi atendida pela irmã, que deu um golpe “gravata”, enforcando o homem pelo pescoço. Pai das meninas então acordou e imobilizou o suspeito até a chegada da polícia.



Caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina, para onde o autor foi levado.