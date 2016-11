Acidente com morte aconteceu nesta manhã no centro de Campo Grande

Divulgação Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência porém vítima não resistiu

Ao desrespeitar o sinal vermelho, motociclista atinge lateral de ônibus e não resiste aos ferimentos, batida envolvendo ônibus e motociclista aconteceu no centro da Capital, na manhã desta quinta-feira (24), no cruzamento da avenida Calógeras com a rua 26 de Agosto.



O motociclista que pilotava a moto tinha 20 anos e não resistiu à batida, já o passageiro da motocicleta pulou antes do acidente e não ficou ferido.



Segundo apuração do Batalhão de Polícia Militar de Trânsito (BPTran), o motociclista seguia pela Calógeras e não respeitou o sinal vermelho batendo na lateral do ônibus do transporte coletivo, que seguia pela rua 26 de Agosto.



O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência, mas a vítima não resistiu aos ferimentos. O caso vai ser registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro.