Ação policial apreende droga avaliada em R$ 5,5 milhões em Dourados

Divulgação/PRF Policiais rodoviários federais e policiais federais estavam em ação conjunta no combate ao narcotráfico

Uma ação em conjunto das polícias Federal Rodoviário (PRF) e Federal (PF) apreendeu mais de meia tonelada de cocaína neste domingo (26) em Dourados que estava escondido em um ônibus de turismo com destino a Aparecida do Norte (SP).

De acordo com a PRF, uma equipe abordou o veículo com placas de Dourados na rodovia BR-163 na Unidade Operacional. Dentro do ônibus estavam 29 passageiros, sendo 21 adultos e 8 crianças.

Os policiais iniciaram a fiscalização e desconfiaram das atitudes dos motoristas após apresentarem nervosismo e contradições. Um cão farejador da PF foi acionado e indicou possível existência de drogas no fundo do ônibus, na parte inferior.

Os policiais desmontaram uma divisória metálica, e encontraram diversos tabletes de substancias com características de cocaína. Diante dos fatos, os motoristas receberam voz de prisão e foram encaminhados à Delegacia de Polícia Federal de Dourados para as providências cabíveis. Na Delegacia da PF em Dourados, a droga foi retirada e pesada, totalizando 556 kg.

