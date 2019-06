10 são mortos durante motim entre facções em presídio

Porã News Grupos rivais teriam iniciado o confronto ainda na tarde domingo com armas artesanais

Um confronto entre grupos rivais no presídio de San Pedro, munícipio paraguaio que faz fronteira com Paranhos, em Mato Grosso do Sul, terminou com 10 mortes e presos sendo decapitados e carbonizados. Oito pessoas também ficaram feridas.

De acordo com o site Porã News, o motim iniciou ainda na tarde domingo com os grupos utilizando de armas artesanais, mas há relatos de barulhos de armas de fogo. Ainda segundo o site, dos mortos, cinco foram decapitados e três carbonizados.

Na sexta-feira (14) houve confronto semelhante na Penitenciária de Assunção. Na ocasião, dois presos foram mortos e um ferido.