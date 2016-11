Vagas para analista administrativo, técnico em laboratório e outras; confira

A Funsat (Agência de Emprego da Fundação Social do Trabalho de Campo Grande) oferece nesta segunda-feira (28) diversas oportunidades para aqueles que procuram uma oportunidade de emprego ou recolocação no mercado de trabalho.



Confira abaixo:

Analista administrativo com ensino médio completo ou cursando administração, engenharia ou áreas afins, experiência em negociações de serviços com informática básica, salário R$ 1.700,00; Farmacêutico com ensino superior em farmácia bioquímica, com prática na função e registro no CRF em dia, salário R$ 2.720; Apontador de obras com ensino médio completo, experiência na função de assistente administrativo de obras, com conhecimento da rotina do trabalho, entrada e saída de materiais, com informática (Excel) e disponibilidade para viagens no interior do MS, salário R$1.338,00.



Técnico em laboratório de análises clínicas com ensino médio completo, experiência e conhecimento prático em coleta de sangue, salário R$ 1.250,00 +20% de insalubridade;

Azulejista com ensino fundamental incompleto, experiência e prática na colocação de revestimentos, cerâmicas, pisos e outros materiais em edificações, salário R$ 1.298,00; Preparador físico com ensino superior em Ed. Física bacharel, experiência e conhecimento em técnica de pilates, com CREF em dia, salário R$ 1.600,00 + incentivos.



Serviço:

A Funsat fica localizada na Avenida Eduardo Elias Zahran, n° 1581, Jardim TV Morena - Fone: (67) -33145096 - A entrega de senhas é das 07h às 17h e o atendimento é realizado até as 18h, de segunda a sexta-feira.



A Agência de empregos realiza os serviços de habilitação ao Seguro – Desemprego, Carteira de Trabalho, microcrédito a pequenos empreendedores e informações sobre qualificação profissional e vagas para Pessoas com Deficiência. Os candidatos podem atualizar o cadastro no Portal Mais Emprego no site: maisemprego. mte. gov.br - Importante ter em mãos os documentos pessoais como RG, CPF, Carteira de Trabalho e PIS.