Vagas de emprego estão abertas para cidades de Mato Grosso do Sul

Divulgação/Assessoria Agência da Funtrab em Campo Grande

Um dia após o feriado em comemoração ao Dia do Trabalhador, a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do sul (Funtrab) disponibiliza diversas vagas de emprego tanto para Campo Grande, como para o interior do Estado.



Oportunidades são para várias funções, com exigências específicas estabelecidas pelos empregadores. Na Capital, há 50 vagas para menor aprendiz. O candidato deve ter entre 14 e 16 anos, estar cursando o ensino médio e ter disponibilidade de horário. Salário oferecido pelo empregador é de R$ 660, com mais R$ 110 para vale transporte.



Em Três Lagoas são 157 vagas para motorista carreteiro. Não é preciso ter experiência no ramo, mas é necessário que o interessado tenha ensino médio e Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Quem preencher a vaga receberá R$ 1.679,60.



Também tem oportunidade para o município de Sidrolândia. Na cidade, são 78 vagas para alimentador de linha de produção, que exige experiência. Candidato pode ter ensino fundamental incompleto e o salário oferecido é de R$ 1.071. Trabalhador também terá assistência médica e cesta básica.



Candidatos podem procurar uma agência da Funtrab em seu município, munidos com RG, CPF e Carteira de Trabalho.