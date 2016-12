UFMS abre processo seletivo para preencher vagas de professor substituto

Tamanho do texto

Deurico/Capital News ..

Estão abertas as inscrições para processo seletivo da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). São 11 vagas para professor substituto, distribuídas nas cidades de Campo Grande, Corumbá, Nova Andradina e Ponta Porã.

O salário base previsto é de R$ 2.129,80 para os cargos com jornada de 20 horas semanais e de R$ 2.968,78 para 40 horas. A remuneração pode ser aumentada de acordo com a titulação do candidato.



Os docentes irão atuar em diversas áreas: Educação Física/Aspectos Socioculturais (1); Ciência da Computação/Engenharia de Software (1); Ciência da Computação (1); Engenharia Civil/ Estruturas (1); Zootecnia/ Genética e Melhoramento Animal (1), Odontologia/ Dentística (1); Ciência da Computação (1); Psicologia (1); História (1); Pedagogia (1) e Ciência da Computação (1).



As inscrições são gratuitas e devem ser efetuadas pessoalmente ou com procuração simples, entre o dia 10 até 13 de janeiro de 2017.



Interessados devem procurar as secretarias das unidades detentoras das vagas para realizarem as inscrições, onde deverá ser apresentada cópia autenticada dos documentos exigidos conforme o edital.