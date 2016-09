UFGD oferece 28 vagas para professor substituto

A Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) começou o período de inscrição para o processo seletivo para professor substituto. Ao todo são 28 vagas já confirmadas e 16 vagas para cadastro de reserva.



De 8 a 9 de setembro é para candidatos com título de doutor, de 13 a 14 de setembro para candidatos mestres e 16 a 19 de setembro para candidatos como especialista.



De acordo com a assessoria, o processo terá prova de títulos no dia 23 de setembro e o resultado sai no dia 29. Já no dia seguinte, 30 de setembro, o cronograma prevê reabertura de edital para áreas sem candidatos classificados, porém, para as áreas sem candidatos inscritos, a reabertura das inscrições será antes, em 22 de setembro.



A remuneração é de acordo com a titulação e dos regimes de trabalho, se 20h ou 40h semanais, chegando até R$ 5.426,30. O contrato terá vigência de até 12 meses, de acordo com a necessidade da UFGD e com possibilidade de prorrogação, desde que o prazo não exceda 24 meses.