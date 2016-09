UFGD encerra inscrições para concurso com salários de até R$ 4,3

O concurso público da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) possibilita que um candidato possa concorrer a dois cargos de diferentes níveis de escolaridade. São oferecidas 27 vagas de técnicos administrativos.



As provas objetivas serão em Dourados, no dia 18, das 8h às 12h, para as vagas de nível fundamental e superior e das 14h às 18h, para os cargos de nível médio. Assim, o candidato pode, por exemplo, fazer a inscrição para uma vaga de administrador (nível superior) e para uma vaga de assistente administrativo (nível médio).



No caso de duas ou mais inscrições de um mesmo candidato em cargos distribuídos no mesmo horário (níveis fundamental e superior), será considerada a primeira inscrição efetivada, ou seja, a data de efetivação do pagamento. As demais inscrições serão canceladas automaticamente.