Uems disponibiliza programa estudantil com auxílio financeiro de R$ 400 mensais

Divulgação/UEMS Inscrições para participar do programa vão até esta quarta-feira (10).

Alunos interessados no Programa Institucional de Assistência Estudantil (Piae) Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems), tem até esta quarta-feira (10) para entregar a documentação solicitada no edital. O projeto irá disponibilizar 192 auxílios permanência de R$ 400 mensais, com duração de nove meses – de junho de 2017 a fevereiro de 2018.



O auxílio é um suporte financeiro para alunos regulares de cursos presenciais de graduação da universidade que estão em situação de vulnerabilidade socioeconômica.



Ser aluno regulamente matriculado em cursos presenciais de graduação da Uems, comprovar renda per capita igual ou inferior a um salário mínimo e meio e não acumular qualquer tipo de auxílio ou benefício com os mesmos objetivos deste Programa são requisitos para participar do programa.



A publicação dos pedidos indeferidos será divulgada no dia 26 de maio, com dois dias úteis para recursos, após a publicação do indeferimento. Confira o edital completo.