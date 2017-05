TJMS abre processo seletivo para Juízes Leigos em Miranda

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul está com inscrições abertas do processo seletivo simplificado para a escolha de Juízes Leigos atuantes no Sistema dos Juizados Especiais para a comarca de Miranda, região oeste do estado.

Divulgação Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul



Para se inscrever, os interessados devem entrar no site do Tribunal de Justiça (www.tjms.jus.br) e buscar o link de acesso referente ao Processo Seletivo até as 23 horas e 59 minutos do dia 29 de maio de 2017.



As provas serão realizadas no dia 18 de junho de 2017, das 8h às 12h, no Colégio Nossa Senhora do Carmo, localizado na Praça Agenor Carrilho, 233. Os portões serão abertos às 7h e fechados às 7h45, sendo impedido de realizar a prova o candidato que se apresentar após o horário estabelecido.



O ensalamento será divulgado na semana da prova, em edital específico, sendo o candidato responsável pela verificação.