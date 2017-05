Sistema de senhas é adotado pela Funsat para solicitação de Seguro Desemprego

Reginaldo Coelho/arquivo Capital News Trinta senhas serão entregues pela manhã e vinte a tarde

A Agência de Empregos da Fundação Social do Trabalho (Funsat) adota a partir desta semana distribuição de senhas para cidadão dar entrada no seguro desemprego, o objetivo é a agilidade no atendimento.

Serão entregues 50 senhas por dia, 30 no período matutino e 20 no vespertino. De acordo com Hilda Oliveira, da coordenação de Intermediação de Empregos da Funsat, a medida está sendo tomada para evitar que o trabalhador fique por um longo período aguardando o atendimento. “O sistema que gera a habilitação do seguro-desemprego produz filtros que fazem cruzamentos com outros sistemas, para certificar a segurança das informações registradas, evitando erros e fraudes”.

Seguro desemprego:

É um beneficio garantido por lei ao trabalhador, promove ao mesmo, a assistência financeira temporária caso ele tenha contribuído com a iniciativa privada e tenha sido dispensado sem justa causa do seu posto de trabalho. Ele pode contar com 3 a 5 parcelas, dependendo de quanto tempo trabalhou de carteira assinada no ultimo emprego.

Para o primeiro seguro desemprego só terá direto, aqueles trabalhadores que tiver trabalhado pelo menos 12 meses. Para o segundo pedido do beneficio o ele deve ter trabalhado no mínimo 9 meses. Já para o terceiro pedido no mínimo o cidadão deve ter trabalhado por 6 meses.

Para entrar com o pedido de seguro desemprego, são necessários os seguintes documentos:

É indispensável que o trabalhador apresente o formulário de seguro-desemprego – empregador via web, o cartão do PIS/PASEP ou extrato atualizado ou Cartão do Cidadão, Carteira de Trabalho, requerimento do seguro desemprego SD/CD nas duas vias (a verde e a outra marrom), termo de rescisão de contrato de trabalho, RG, certidão de nascimento ou casamento, três últimos holerites e o comprovante de residência.

A Funsat fica localizada na Avenida Eduardo Elias Zahran, 1581 – JD. TV. Morena – O atendimento é realizado das 7h às 17h, de segunda a sexta-feira.