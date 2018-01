Shopping de Campo de Campo Grande oferece mais de 60 vagas de emprego

Deurico/Arquivo Capital News ..

O Shopping Bosque dos Ipês está com 65 oportunidades disponíveis que podem ser preenchidas na administração do centro comercial, na nova loja Forever 21 e nas redes de fast-food Montana e Griletto. A administração do Shopping está disponibilizando uma vaga para pessoa com deficiência (PcD). O interessado (a) deverá enviar o currículo para o e-mail trabalheconosco@bosquedosipes.com ou deixar na recepção para que o Recursos Humanos entre em contato.

Prevista para inaugurar em março deste ano, uma das maiores varejistas do mundo, a loja Forever 21 está com 57 vagas abertas. De acordo com as informações divulgadas pelo assessoria do Bosque dos Ipês, a Forever 21 busca pessoas apaixonadas por moda, tendências, olhar apurado para a exposição de produtos, facilidade de lidar com o público e que possa promover a melhor experiência de compra para o cliente.

Para esta nova loja, estão disponíveis uma vaga para gerente geral, uma para subgerente e uma para gerente visual merchandising que tenha ensino superior completo. Para as pessoas que tem o curso superior completo ou que estejam cursando, estão disponíveis uma vaga de supervisor de atendimento e uma de supervisor de visual merchandising. Os candidatos deverão ter cerca de dois anos de experiência em varejo em cargos de gestão – preferencialmente em “fast fashion”.

A Forever 21 disponibiliza ainda mais cinco oportunidades de estoquistas, uma para líder de estoque, dois líderes de atendimento, dois líderes de visual merchandising, 26 atendentes, 12 caixas e quatro de visual merchandising. Todos os candidatos deverão ter ensino médio completo. Para concorrer é preciso enviar o currículo para cv@forever21.com.br indicando no assunto o cargo de interesse. O candidato precisa ter disponibilidade para trabalhar em horários flexíveis, finais de semana e feriados (de acordo com a demanda do negócio).

A rede de fast-food, Grilleto está com duas vagas para atendente que tenha experiência em vendas, atendimento ao cliente, apresentação de cardápio, captação de cliente, caixa e organização de loja. O requisito para concorrer a vaga é ter o ensino médio completo e seis meses de experiência comprovada. O horário de trabalho é no período das 14h40 às 23h de segunda a domingo. Para se candidatar é necessário entregar o currículo diretamente na loja, que fica na Praça de Alimentação do Shopping, no 2º piso.

A Montana Grill que também é do segmento de fast-food está oferecendo cinco vagas de emprego. Para quem deseja ser atendente no local, estão disponíveis duas vagas. A pessoa precisa ter o ensino médio completo e experiência em vendas comprovada e que seja comunicativo, pró-ativo, responsável, pontual e comprometido. O horário de trabalho é diurno ou noturno, de segunda a domingo.

Para trabalhar em uma vaga de coordenador de loja, a rede busca uma pessoa com experiência em coordenação de restaurante/fast-food, bom relacionamento interpessoal, cumprimento de metas e organização da loja. Para concorrer é preciso ter ensino médio completo, seis meses de experiência comprovada na função de coordenador ou líder de cozinha. O contratado será responsável pelo controle de estoque, segurança alimentar, check list e a abertura ou fechamento da loja, de segunda a domingo.

Duas oportunidades também estão abertas para auxiliar de cozinha na Montana Grill. O deverá ter experiência na área de alimentação desempenhando as funções: fogão, montagem de pratos, chapa e apoio em geral. É preciso ter o ensino básico completo, seis meses de experiência comprovada e conhecimento em manipulação de alimento, carteira sanitária e conhecimento do ramo de fast-food. O período de trabalho é diurno ou noturno, de segunda a domingo. Todos os interessados deverão entregar o currículo diretamente na loja, que fica na Praça de Alimentação do Shopping, no 2º piso.