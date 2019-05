Senai oferece curso de instalação de sistema de energia solar em Corumbá

Divulgação/Assessoria Atendendo a demanda pela instalação de painéis solares fotovoltaicos no Estado

Os interessados em se especializarem sobre a instalação de painéis solares fotovoltaicos em residências, indústrias e estabelecimentos comerciais em Mato Grosso do Sul.

O Senai de Corumbá abriu inscrições para o curso de instalação de sistema de energia fotovoltaica, com o início no próximo dia 14 de maio. As matrículas podem ser realizadas na secretaria da unidade, localizada na Alameda São José, 10, Bairro Maria Leite, em Corumbá, os interessados devem ter mais de 18 anos de idade, ter pelo menos o Ensino Fundamental completo e alguma experiência comprovada na área de eletricidade.

Os inscritos terão uma carga-horária de 60 horas-aulas, onde o curso habilita o aluno a instalar kits de sistemas fotovoltaicos para geração de energia solar, possibilitando uma nova atividade econômica para o profissional. A capacitação irá preparar profissionais para o desenvolvimento de competências para orientar sobre os sistemas de energia solar fotovoltaica, diagnosticando fatores de consumo de energia e propondo soluções de acordo com normas e determinações dos órgãos regulamentadores.

De acordo com a gerente de gestão e negócios do CISS (Centro Integrado Sesi e Senai) de Corumbá, Silvana Barros, “existe uma demanda muito grande na região por profissionais qualificados nessa área. Tivemos um encontro com representantes da Secretaria Municipal de Indústria e Comércio de Corumbá, que também apresentou essa demanda por parte das empresas do município. Corumbá tem uma localização privilegiada com relação à incidência solar e devemos aproveitar essa oportunidade”, aponta.

Ainda segundo ela, “o Senai tem buscado difundir cada vez mais as vantagens da energia solar e curso de instalação de sistema de energia fotovoltaica vem para reforçar esse posicionamento. Existe um novo movimento em busca de produção de energia mais limpa e eficiente. No mercado nacional e mundial vem crescendo de forma exponencial a demanda pela energia fotovoltaica e faltam profissionais qualificados, além de ser um assunto que envolve indústria 4.0”, conclui.

Serviço – Mais informações pelo telefone 0800 7070 745.