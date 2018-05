Semadur oferece capacitação para profissionais da construção

Deurico/Capital News Profissionais das áreas de Aprovação de Projetos e Regularização de Obras podem participar

Profissionais da construção, nas áreas de Aprovação de Projetos e Regularização de Obras, podem participar dos cursos de orientação e capacitação promovidos pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur) em maio e junho.

Os cursos visam atender as demandas do Aprove Fácil e Habilite-se Legal, integrantes do Programa Morena Legal. As aulas serão ministradas por analistas das gerências de fiscalização de licenciamento e controle urbanístico da Semadur.

O objetivo é sanar dúvidas em relação ao envio da documentação solicitada, preenchimento de Memoriais, CheckList e principalmente quanto à apresentação da Prancha de Situação (para aprovação de projeto) e do Croqui (para a regularização da edificação).

Também serão apresentados aspectos do Decreto n. 13.257, que alteram itens como: novos procedimentos para análises, responsabilidades dos profissionais e indeferimento de projetos.

Também será realizado curso sobre acessibilidade. De acordo com o secretário Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana, José Marcos da Fonseca foi evidenciado que os profissionais estavam com algumas dúvidas quanto à prática da acessibilidade na elaboração dos projetos e na execução da obra. “Assim, também estaremos sanando tais dúvidas”, explicou o secretário .

As inscrições podem ser feitas pelo site da Semadur. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3314-3534.

Capacitação: Habite-se Legal – dia 24 de maio

Capacitação: Acessibilidade – dia 07 de junho

Capacitação: Aprove Fácil – dia 14 de junho