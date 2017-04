Rede de supermercados garante 275 empregos com inauguração de nova loja

Divulgação/Assessoria Loja garante amplo espaço

A 13ª loja do Comper garante 275 novos empregos para a população de Campo Grande. Ao todo foram investidos R$ 10 milhões com 175 empregos diretos e 100 indiretos. A inauguração acontece na quarta-feira (26), às 8h30, na rua Spipe Calarge, 1.673, Vila Carlota.



Esta é a 58ª unidade de negócios do Grupo Pereira. A loja tem diversidade de 14 mil itens, divididos em amplas seções de alimentação básica, complementar, bebidas, perecíveis, perfumaria, limpeza, bazar e hortifruti, a loja visa acolher os clientes num ambiente espaçoso e aconchegante, alinhado com as principais tendências de mercado internacionais.



Conforme o vice-presidente do Grupo Pereira, João Pereira, a nova loja conta com 2,2 mil metros de área de vendas, garantindo assim um espaço compactado para os clientes. “Preparamos uma grande estrutura mercadológica com diversidade de produtos direcionados ao bem-estar do consumidor”, explica.



A ideia é melhorar o atendimento da rede na Capital. A unidade oferece leitores de mercadorias mais modernos e que fazem com que o cliente gaste menos tempo no checkout. Durante a inauguração haverá apresentação da personagem do filme Frozen e Homem de ferro. A população poderá servir refrescos, salgadinhos, pipocas e algodão doce, das 8h às 12h e das 15h às 20h.