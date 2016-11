Qualificação profissional em 7 cursos são oferecidos pelo Senai na Capital

Divulgação Oportunidade de especialização para o mercado de trabalho em diversas áreas

Inscrições abertas para preencher 375 vagas em 7 cursos gratuitos de qualificação profissional distribuídos pelos bairros Maria Aparecida Pedrossian, Jardim Aeroporto, Universitário, Vila Carlota e Dom Antônio Barbosa. As capacitações são oferecidas no âmbito do Programa Rede Solidária, pelo Senai de Campo Grande, desenvolvido pela Sedhast (Secretaria Estadual de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho) são oferecidos na Capital.



Os cursos oferecidos são os de operador de computador, almoxarife, assistente de controle de qualidade, assistente de contabilidade, assistente administrativo, modelista de roupas e pintor de obras. “São cursos que constam na grade regular do Senai, é uma oportunidade ímpar para quem almeja uma inserção no mercado de trabalho”, disse o gerente de educação do Senai, Dagmar Tavares Viana de Queiroz.



Os cursos são disponibilizados nos três turnos, as aulas estão previstas para começar entre os dias 1º e 9 de dezembro, prosseguindo até março ou abril de 2017. Com vagas limitadas a até 20 alunos por turma, as inscrições podem ser feitas na sede do Senai de Campo Grande, localizada na Rua Engenheiro Roberto Mange, s/n, Bairro Amambaí, ou na sede do Programa Rede Solidária - Unidade Ruth Cardoso, que fica na Rua Adelaide Maia Figueiredo, 1.879, no Bairro Dom Antônio Barbosa.



Para se inscrever é necessário levar uma foto 3x4 e cópias e originais dos seguintes documentos: RG, CPF (exige-se o CPF original, não podendo ser a CNH), título de eleitor, certidão de nascimento ou casamento, certificado de reservista, comprovante de escolaridade, comprovante de residência e auto declaração de renda, que pode ser preenchida no ato da matrícula.