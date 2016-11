Prefeitura de Costa Rica abre inscrições para a contratação de professores temporários

Divulgação

As inscrições para contratação de professores temporários para o ano de 2017 foi aberta nesta segunda-feira (21) pela Prefeitura de Costa Rica, através da Secretaria Municipal de Saúde.



As vagas são destinadas a educadores não integrantes do quadro permanente do magistério Municipal e são para docentes atuarem em sala de aula na Educação Infantil, no Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA) no ano letivo 2017.



As exigências para cada uma das áreas devem ser consultadas no Edital N° 01/2016, publicado na Página 03 do DIOCRI (Diário Oficial do Município) de Costa Rica – Edição N° 1.784/Ano XI, do dia 27 de Outubro de 2016.



Segundo a subsecretária de Educação Dulcinéa Rosa, “não podem participar do processo seletivo servidor aposentado em dois cargos, por invalidez ou por aposentadoria compulsória (federal, estadual ou municipal), servidor que esteja respondendo a processo administrativo, servidor ocupante de cargo administrativo, militar e estrangeiro não naturalizado”.