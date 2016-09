Matrículas do Senai são prorrogadas em cursos técnicos a distância

Divulgação/Assessoria do Senai Vagas foram prorrogadas

O Senai prorrogou o prazo final das matrículas, de 19 de setembro para 17 de outubro. Ao todo são 850 vagas em sete cursos técnicos de nível médio a distância.



São cursos de automação industrial, controle ambiental, edificações, eletroeletrônica, manutenção e suporte em informática, meio ambiente e segurança do trabalho e os interessados podem se matricular diretamente nas unidades operacionais de Aparecida do Taboado, Campo Grande, Corumbá, Dourados, Maracaju, Nova Andradina, Três Lagoas e Rio Verde.



De acordo com a assessoria, são cursos a distância com aulas práticas presenciais. “Os cursos a distância do Senai oferecem livros didáticos impressos especialmente desenvolvidos para o curso, conteúdo on-line interativo, além de acompanhamento por equipe multidisciplinar de instrutores especializados, tutoria online e coordenadores pedagógicos”, comenta a coordenadora do Núcleo de Educação a Distância (Nead).



O interessado deve levar foto 3x4 recente, certidão de nascimento ou casamento, identidade, CPF, título de eleitor, histórico escolar do ensino médio ou documento que comprove estar cursando a etapa de ensino tida como requisito para ingresso, comprovante de residência atualizado e, caso seja do sexo masculino e maior de 18 anos de idade, apresentar certificado de reservista ou certificado de alistamento militar ou certificado de dispensa de incorporação.



Aparecida do Taboado

50 vagas para técnico em controle ambiental



Campo Grande

50 vagas para técnico em eletroeletrônica

50 vagas para manutenção e suporte em informática



Corumbá

50 vagas para técnico em edificações

100 vagas para manutenção e suporte em informática

100 vagas para técnico em segurança no trabalho



Dourados

50 vagas para técnico em meio ambiente

50 vagas para técnico em manutenção e suporte em informática



Maracaju

50 vagas para técnico em meio ambiente

50 vagas para técnico em manutenção e suporte em informática



Nova Andradina

50 vagas para técnico em segurança no trabalho



Rio Verde

50 vagas para técnico em segurança no trabalho

50 vagas para manutenção e suporte em informática



Três Lagoas

50 vagas para técnico em automação industrial

50 vagas para controle ambiental