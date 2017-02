Marinha abre 190 vagas para Colégio Naval

Divulgação/Assessoria Em MS, prova deverá ser realizada em Ladário

A Marinha abriu nesta quarta-feira (22) as inscrições do concurso público que vai selecionar candidatos para o Colégio Naval. Ao todo, serão oferecidas 190 vagas nesse edital. Dessas, 38 são reservadas a candidatos negros.



Para participar da seleção é necessário ter idade entre 15 e 18 anos até o dia 1º de janeiro de 2018, ser do sexo masculino e ter formação de ensino fundamental completo.



Os alunos recebem remuneração de R$ 989, além de alimentação, uniforme, e assistência médico-odontológica, psicológica, social e religiosa. Os três anos do curso de aspirantes são ministrados em regime de internato e preparam os alunos para o ingresso na Escola Naval.



As inscrições terminam em 31 de março, e pode ser feita pela internet no site da Marinha.



Os candidatos serão avaliados em provas objetivas, de redação, de inspeção de saúde e teste de aptidão física.



A etapa objetiva será dividida em duas e terá sua primeira data divulgada em 24 de abril. Serão questões de matemática e inglês na primeira fase, e questões de estudos sociais, ciências e português, além de redação na segunda fase.



No ato de inscrição, o candidato deve optar por realizar a prova no Rio de Janeiro (RJ), São Pedro da Aldeia (RJ), Angra dos Reis (RJ), Vila Velha (ES), Salvador (BA), Natal (RN), Olinda (PE), Fortaleza (CE), Belém (PA), São Luis (MA), Rio Grande (RS), Santa Maria (RS), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS), Florianópolis (SC), Ladário (MS), Brasília (DF), São Paulo (SP) e Manaus (AM).



A inspeção médica está marcada para o período entre 23 de outubro e 22 de novembro de 2017; já o teste de aptidão física acontece entre 3 e 28 de novembro.



O início do curso está previsto para 5 de fevereiro de 2018 e a sua realização se dará na sede do Colégio Naval em Angra dos Reis. A aprovação no curso permite ao aluno receber o certificado de conclusão do ensino médio, acompanhado do histórico escolar e do Certificado de Reservista Naval.