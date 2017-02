Maratona de matrículas para cursos na área industrial ocorre neste sábado

Assessoria/Fiems As unidades dos municípios estarão de plantão das 8 às 12 horas para atender os interessados

Aparecida do Taboado, Campo Grande, Corumbá, Dourados, Sidrolândia e Três Lagoas irão receber neste sábado (11), mais uma Maratona de Matrículas do Senai para interessados em cursos técnicos de nível médio presenciais e a distância e cursos de nível superior. As unidades dos municípios estarão de plantão das 8 às 12 horas.

Para fazer o curso técnico, não é necessária a conclusão do ensino médio. São nove opções, três delas na modalidade Educação à Distância (EAD). As outras são oferecidas na modalidade presencial, com carga horária e turno específico para assistir às aulas.



Os cursos presenciais são técnico em química, técnico em administração, técnico em automação industrial, técnico em manutenção automotiva, técnico em mecânica, técnico em edificações, técnico em logística, técnico em eletrotécnica e técnico em segurança do trabalho.



Já os disponibilizados na modalidade EAD são técnico em automação industrial, técnico em edificações e técnico em eletrotécnica.

Para se matricular, é necessário apresentar uma foto 3x4 recente, certidão de nascimento ou casamento (original e cópia), carteira de identidade (original e cópia), CPF (original e cópia), título de eleitor (original e cópia), histórico escolar do Ensino Médio (original e cópia), comprovante de residência atualizado (caso não esteja no nome do candidato ou dos pais, o titular do documento deve emitir uma auto declaração), certificado de reservista, certificado de alistamento militar ou certificado de dispensa de incorporação (caso seja do sexo masculino e maior de 18 anos).



Cursos superiores

Já os cursos superiores são os de Tecnologia em Automação Industrial, Tecnologia em Gestão da Produção Industrial, Tecnologia em Processos Gerenciais e Tecnologia em Logística. Os quatro são oferecidos pela Faculdade de Tecnologia do Senai de Campo Grande (FatecSenai) e os interessados devem obrigatoriamente apresentar diploma de conclusão do Ensino Médio para participar do processo seletivo.



As inscrições são gratuitas e podem ser feitas diretamente na sede da FatecSenai Campo Grande, localizada na Rua Engenheiro Roberto Mange no Bairro Amambaí.



Notas e o resultado do vestibular serão divulgados até 24 horas após a realização do exame, sendo que os aprovados poderão se matricular até o dia 13 de fevereiro, na secretaria acadêmica da FatecSenai Campo Grande, de segunda à sexta-feira, das 13 horas às 21h30, dia em que as aulas também terão início.



Fora o processo seletivo, também é possível ingressar nos cursos aqueles que tiverem obtido nota no Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) igual ou superior a 450 pontos, portadores de diploma de curso superior e egressos de outra instituição de Ensino Superior. (com assessoria)