Leilão tem moto por R$ 50 e carro por R$ 1.000,00

divulgação/PMCG Carros terão lances inicias de R$ 50.

A Prefeitura de Campo Grande abriu um leilão online para vender veículos e máquinas, com lances iniciais de R$ 50 para motos, R$ 1.000,00 para carros e R$ 5 mil para pá carregadeira.



Ao todo, 175 lotes estão sendo colocados à venda. Apenas 13 são sucatas de automóveis.



O restante é composto de veículos de passeio, caminhões, ônibus, utilitários, máquinas, motos e peças em desuso. De acordo com a assessoria de imprensa da prefeitura, “tudo pode ser adquirido na comodidade da casa ou escritório, bastando para isso ter acesso à Internet”.



O leilão online da Prefeitura de Campo Grande já está aberto e se encerra às 14 horas da próxima quarta-feira (30). O comando é do leiloeiro oficial Tarcílio Leite.



A visitação para checagem visual de todos os bens a serem leiloados será permitida nos dias 28 e 29 de dezembro (segunda e terça-feira) no período das 8 às 11 horas e das 13h30 às 17 horas.



Os lotes estão distribuídos no pátio do almoxarifado da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde Pública), localizado na Rua Naviraí, 660, Vila Margarida; no pátio do almoxarifado central da Semad (Secretaria Municipal de Administração), Avenida Costa e Silva, 1286, Vila Progresso e no pátio da Seintrha (Secretaria de Infraestrutura, Transporte e Habitação),na Rua Mestre Estanislau Pannatier, 1199, Jardim Monumento.



Podem participar do leilão pessoas de qualquer lugar do Brasil. Os interessados devem acessar o portal da Casa de Leilões (www.casadeleiloes.com.br) e fazer o cadastro gratuitamente.



Serviço - A relação de todos os lotes com respectivas fotos está disponibilizada no site: http://www.casadeleiloes.com.br/externo/lotes/344 . O edital completo, com todas as regras e detalhamento dos lotes se encontra no endereço http://www.casadeleiloes.com.br/arquivos/arquivos_leilao/0590449001479573908.pdf. Mais informações, orientações e explicações podem ser obtidas no horário comercial diretamente com a Casa de Leilões através dos telefones (67) 3363-5399 e (67) 3363.7000.