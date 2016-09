Inscrições prorrogadas para atuar na Escolagov

Divulgação/Pronatec Interessados no cadastro poderão se inscrever até dia 17 de outubro

Professores e profisisonais da Educação devem ficar atentos à novas vagas porque o Governo prorrogou as inscrições para o processo seletivo de credenciamento de profissionais para atuar Fundação Escola de Governo (Escolagov), edital publicado na última sexta-feira (23) no Diario Oficial.

O processo seletivo busca profissionais de 70 áreas para atender as necessidades das ações desenvolvidas pela Escolagov na capital e no interior do Estado.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet e os interessados devem realizar a inscrição no site da Escolagov até as 23h59 do dia 17 de outubro.

Para se credenciar o candidato deverá apresentar graduação de nível superior, reconhecida pelo MEC, possuir experiência comprovada na área de atuação pretendida, ser brasileiro ou estrangeiro com visto permanente no país e ter idade mínima de 18 anos completos. Em caso do candidato ser do sexo masculino, deverá estar em quite com as obrigações militares.

De acordo com o diretor-presidente da Escolagov, Wilton Paulino Jr, os interessados poderão se inscrever em até três áreas de atuação, com até três funções para cada área de atuação e estarem aptos a desenvolver ações em qualquer um dos 79 municípios do Estado. As inscrições serão realizadas em duas etapas: cadastro inicial online e a entrega de documentos.

Na fase de entrega de documentos, o candidato deverá anexar, uma única vez, os documentos digitalizados; currículo, cédula de identidade, título de eleitor, certificado de reservista para sexo masculino, carteira de trabalho, certidão de nascimento ou casamento, comprovante de residência atual e comprovante de graduação superior, além de um documento para comprovação de experiência como docente.

Serão credenciados os profissionais das seguintes áreas: Administração Pública, Atendimento ao Público, Auditoria Pública, AutoCad, Avaliação por Desempenho, Banco de Dados, Captação de Recursos Públicos e Privados para Projetos de Coaching na Administração Pública, Competências Gerenciais, Comunicação, Contabilidade Pública, Corel Draw, Desenvolvimento de Sites, Desenvolvimento de Aplicativos Moodle, Didática, Didática para EAD, Direito Administrativo, Direito Previdenciário, Direito Público, Direito Constitucional, Direito Tributário, Direito Humanos, Desenvolvimento e Manutenção de AVA, Elaboração de Pareceres, Elaboração e Gerenciamento de Projetos, Empreendedorismo e Inovação na Gestão Pública, Engenharia de Software, Espanhol, Estatística, Ética no Serviço Público, Excel, Execução Orçamentária e Financeira, Gerenciamento de Frota, Gestão Ambiental na Administração Pública, Gestão de Almoxarifado e Patrimônio, Gestão por competências, Gestão de Convênios na Administração Pública, Gestão de Documentos e Arquivos, Gestão de Pessoas, Gestão de Processos Orientados para Resultados, Gestão do Esporte e Lazer, Gestão por Resultados, Gestão de Segurança, Informática Básica – Word, Internet, Windows, Inglês, Libras, Licitação e Contratos na Administração Pública, Liderança, Linguagem de Programação (PHP/Java/.Net), Linguística, Mapeamento de Processos, Métodos de Análise e Solução de Problemas (MASP), Modelagem da Estrutura Organizacional, MS Project, Negociação e Administração de Conflitos, Oratória, Orçamento Pessoal, Orçamento Público, Organização de Eventos Públicos e Cerimonial, Planejamento Estratégico, Pregão Presencial e Eletrônico, Processo Administrativo Disciplinar no Âmbito da Polícia Militar e Bombeiro Militar, Processo Administrativo Disciplinar no Âmbito do Governo de MS, Programação Neolinguística, Psicologia Organizacional, Redação Oficial, Saúde do Servidor Público e Qualidade de Vida, Tecnologia da Informação e Software de Apresentação.

A remuneração pelos serviços prestados será correspondente ao nível de graduação do docente. Para professores com graduação o valor da hora-aula será R$ 40, para os instrutores com especialização na área de atuação o valor da hora-aula será fixado em R$ 50, para docentes com título de mestrado o valor será R$ 60 e para os professores habilitados com doutorado, R$ 70. Quando a ação de capacitação for desenvolvida em local diferente do domicílio e a sua execução exceder a oito horas será acrescido 20% ao valor da hora-aula.