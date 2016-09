Inscrições para Escolinhas de Futsal e Handebol podem ser feitas até sexta-feira

Os interessados em participarem das escolinhas de Futsal e Handebol, masculino e feminino, devem realizar as inscrições até esta sexta-feira (16) no Ginásio Fernando Fontoura nos períodos matutino e vespertino.



O projeto, que é promovido pela Prefeitura Municipal de Coxim por meio da FUNRONDON, é desenvolvido para todas as idades, basta se informar das turmas.



Os horários para as inscrições no período da manhã são das 8h às 10h. Já no período da tarde os interessados devem comparecer a partir das 14h e o atendimento segue até às 16h.



Confira abaixo os horários de funcionamento das escolinhas:

Futsal (Masculino e Feminino)

Terças e Quintas-feiras – das 8 às 11 horas (Categorias: mirim, pré-mirim e infantil)

Terças e Quintas-feiras - das 17h30 às 19h30 horas (Categoria juvenil)

Quartas e Sextas-feiras - das 13h30 às 17 horas (Categorias mirim, pré-mirim e infantil)

Segundas, Quartas e Sextas-feiras – 17h30 às 20 horas (Categoria adulto)



Handebol (Masculino e Feminino)

Terças e Quintas-feiras: das 16 às 17h30