Inscrições abertas para processo de seleção de estagiários do Crea-MS

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de MS (Crea-MS) iniciou o período de inscrições para o processo que vai selecionar estudantes dos cursos de Direito, Administração e Engenharia para atuar como estagiário em sua sede, em Campo Grande. A bolsa-estágio é no valor de R$ 944,81 mais o auxílio transporte, que é de R$ 65,00. A jornada de trabalho é de 6 horas diárias, de segunda a sexta-feira, das 12h às 18h.

Os interessados devem preencher e imprimir o formulário disponível ao final do edital que está disponível no site e entregá-lo juntamente com os outros documentos exigidos até o dia 16 de março, no Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), localizado na Rua Rio Grande do Sul, 210/220, no Jardim dos Estados.

O processo destina uma vaga e mais cadastro de reserva para estudantes de Administração e de Direito, sendo que este deve estar cursando entre 7º e 9º semestre e no ato da contratação deverá apresentar registro de estagiário da OAB/MS. Para estudantes de Engenharia o processo é para composição de cadastro de reserva.

Informações podem ser obtidas no CIEE pelo telefone 67 3318-0400 ou no Crea-MS pelo 67 3368-1034, das 12h às 18h.