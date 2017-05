Inscrição para Vale Universidade Indígena termina na próxima segunda

Tamanho do texto

Divulgação/Assessoria Termina na segunda-feira (8) o prazo para a inscrição na edição 2017 do Programa Vale Universidade Indígena

Termina na próxima segunda feira (8), o prazo para a inscrição do programa Vale Universidade Indígena. O programa é um beneficio concedido a alunos indígenas que são acadêmicos da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS).



O Aluno selecionado no programa receberá um beneficio mensal. Para se inscrever é necessário que o ele comprove renda familiar de até três salários mínimos.

Os candidatos devem ficar atentos a todas as informações inseridas no momento da inscrição, casos contrário o sistema não permitirá o término da mesma.