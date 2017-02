Inscrição para aulas temporárias termina nesta segunda-feira

Professores têm até hoje, segunda-feira (6), para realizar a inscrição no processo de seleção de docentes temporários da Secretaria de Estado de Educação. Os profissionais vão atuar nos serviços da educação especial durante o ano letivo de 2017.



O candidato deverá estar inscrito no cadastro de reserva de professores temporários na função de docente. O profissional ter formação em licenciatura em pedagogia, ter concluído ou estar cursando pós-graduação em educação especial. Mas, quem tentar aulas do ensino fundamental e médio, deverá ter formação em licenciatura nas áreas de ciências humanas e exatas, ter concluído ou estar cursando pós em educação especial.



A convocação será realizada a partir do parecer do técnico responsável por cada especificidade da educação especial. Também pela apresentação da documentação que comprove a formação de acordo com os critérios estabelecidos.



Por meio de preenchimento da planilha de convocação de projetos, devidamente assinada pelo diretor, secretário e professor e autorizada pela Coordenadoria de Polícia para a Educação Especial.