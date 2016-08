IFMS abre vagas para professor substituto de administração

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) abriu inscrições para a contratação de dois professores substitutos da área de administração para os campi Ponta Porã e Três Lagoas. As inscrições encerram domingo (28), pela internet. A taxa é de R$ 30,00 e deve ser paga em qualquer agência do Banco do Brasil até segunda-feira (29).



De acordo, o candidato deve ser bacharel em administração. Não pode ser ocupante de cargo, emprego ou função em regime de dedicação exclusiva e nem ter sido contratado como professor substituto nos últimos dois anos. Todos os requisitos constam no edital de abertura da seleção.



O edital com as regras do processo seletivo e o acesso ao sistema de inscrições estão disponíveis na Central de Seleção do IFMS. Será feita por meio de provas didática e de títulos, no dia 3 de setembro, a partir das 8h30, nos campi Ponta Porã e Três Lagoas do IFMS.



A previsão é que o resultado seja divulgado no dia 5 de setembro. A carga horária semanal de 40 horas, o professor terá remuneração que varia de R$ 3.426,78 graduação a R$ 5.884,30 doutorado. O contrato passa a vigorar a partir da publicação do extrato no Diário Oficial da União (DOU), podendo ser prorrogado por dois anos, de acordo com as necessidades do IFMS.