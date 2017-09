IFMS abre inscrições para contratar professores substituto

O Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS) recebe até o próximo domingo (1º), as inscrições no processo seletivo simplificado para quatro vagas de professor substituto nos municípios de Campo Grande e Naviraí. A oferta é para as áreas de Administração e Informática.



Os interessados podem se inscrever pela Página do Candidato da Central de Seleção. O endereço é www.ifms.edu.br/centraldeselecao. A taxa é de R$ 30 e pode ser paga em qualquer agência do Banco do Brasil até o dia 2 de outubro.



Além de ter formação na área, o candidato também deve obedecer aos demais requisitos do processo seletivo, como não ser docente vinculado à Lei nº 7.596/87; não ser ocupante de cargo, emprego ou função em regime de dedicação exclusiva; não ter sido contrato como professor substituto nos últimos 24 meses; e não participar de sociedade privada na condição de administrador ou sócio-gerente.



As demais exigências podem ser consultadas no edital de abertura do processo seletivo, publicado na Central de Seleção.



Com carga horária semanal de 40 horas, a remuneração total do professor substituto varia entre R$ 3.579,76 (graduação) e R$ 6.200,14 (doutorado), dependendo da titulação do selecionado. A vigência do contrato será de até 24 meses, de acordo com a necessidade do IFMS.



Seleção

Será feita por meio de provas escrita e de títulos, no dia 7 de outubro, às 8h30, nos campi Campo Grande e Naviraí do IFMS. As provas serão aplicadas no mesmo local onde o candidato irá concorrer a vaga.



A prova escrita é de conhecimento específico com caráter eliminatório e classificatório, sendo composta por 14 questões objetivas e uma questão discursiva. O conteúdo programático está disponível no edital de abertura.



Já a prova de títulos/análise curricular terá caráter classificatório. Ao se apresentar para a prova escrita, o candidato deverá entregar uma via do currículo, no formato da plataforma Lattes/CNPq, devidamente documentado e em envelope fechado, contendo identificação, área do concurso e campus.



A previsão é de que o resultado preliminar seja divulgado no dia 9 de outubro.