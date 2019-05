Funtrab tem cerca de 625 oportunidades de trabalho no Estado

Edemir Rodrigues/PortaldoMS Na Capital, interessados devem procurar a Funtrab, na rua 13 de Maio, n° 2.773, Centro, das 7h às 17h.

Nesta segunda-feira (27), a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) está com 625 oportunidades de trabalho em vários municípios do Estado, sendo 40 só para motorista carreteiro em Três Lagoas.

Em Campo Grande, são 148 ofertas de emprego em Campo Grande, sendo 23 para pessoas com deficiência (PcD). As oportunidades são para atendente de lanchonete, atendente de loja, auxiliar administrativo e destaques para Servente de pedreiro (20 vagas), Instalador-reparador de redes e cabos telefônicos (15 vagas), vendedor interno (10 vagas) e Agente de saneamento (10 vagas).

Os interessados devem procurar a Funtrab, das 7h às 17h, na rua 13 de Maio, 2.773, Centro – entre as ruas Cândido Mariano e Dom Aquino.

Endereços, telefones e horários de atendimento estão disponíveis no site www.funtrab.ms.gov.br.