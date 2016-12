Funtrab oferece 44 vagas de emprego em Campo Grande

Divulgação/Assessoria Funtrab oferece novas vagas

A Fundação de Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) oferece vagas de emprego para Campo Grande e municípios de Mato Grosso do Sul. A Funtrab fica na rua 13 de maio, 2773, Centro, e atende se segunda-feira a sexta-feira, das 7h às 13h.



Para Campo Grande são oferecidas 44 vagas para diversas áreas. Já no interior de Mato Grosso do Sul, a população pode contar com 435 vagas de emprego nesta semana.



Os candidatos devem ficar atentos, a Funtrab não aceita currículos por e-mail. Os cadastros são presenciais e outras vagas podem aparecer de acordo com o perfil da pessoa, por isso é importante ol acompanhamento.



Vagas para Campo Grande

Assistente de vendas, Auxiliar administrativo, Auxiliar administrativo, Auxiliar de cobrança, Auxiliar de limpeza, Auxiliar de técnico de eletrônica, Capataz, Coordenador de restaurante, Cortador de papel à guilhotina, Costureira em geral, Cozinheiro de restaurante, Cozinheiro do serviço doméstico, Cozinheiro geral, Dobrador gráfico, Empregado doméstico arrumador, Funileiro de veículos (reparação), Instalador-reparador de redes telefônicas e de comunicação de dados, Lavador de roupas, Lustrador de móveis, Mecânico, Mecânico de auto em geral, Mecânico de automóvel, Mecânico de manutenção de máquinas de construção civil, Mecânico eletricista de automóveis, Motorista carreteiro, Operador de estação de captação, tratamento e distribuição de água, Operador de sistema de computador, Padeiro, Pasteleiro, Porteiro, Salgadeiro, Vendedor interno, Vendedor porta à porta, Vendedor pracista