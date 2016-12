Funtrab disponibiliza 74 vagas de emprego

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do sul (Funtrab) disponibiliza 74 vagas de empregos em Campo Grande. São oportunidades em diversas funções, com exigências específicas para atende à necessidade do empregador. Os interessados em preencher alguma das oportunidades ofertadas, devem comparecer à rua 13 de maio, 2773, Centro.

A pessoa deve levar com RG, CPF e Carteira de Trabalho. A Funtrab atende de segunda a sexta-feira, das 7h às 13 horas. Segue algumas vagas em destaque, com a descrição das exigências e o salário:



TÉCNICO DE ENFERMAGEM (sete vagas) – Exige-se experiência e o ensino médio, salário R$ 1.226,64 + cesta básica e assistência médica.



ATENDENTE DE LANCHONETE (11 vagas) – Exige-se experiência e o ensino médio, salário R$ 966,00.



TÉCNICO DE OPERAÇÃO – ELETROTÉCNICA – Não exige experiência, e exige o ensino médio, salário R$ 1.005,00 + ticket alimentação.



LUSTRADOR DE MÓVEIS – Exige-se experiência e o ensino fundamental, salário R$ 1.000,00.



TRABALHADOR RURAL – Exige-se experiência e não exige escolaridade, salário R$ 970,00 + horas extras.



VENDEDOR INTERNO – Exige-se experiência e o ensino médio, salário R$ 1.005,00 + comissão e refeição.



OPERADOR DE TELEMARKETING ATIVO (oito vagas) – Exige-se experiência e o ensino médio, salário R$ 880,00 + ticket alimentação e comissão.



OPERADOR DE CARACTERES NA PRODUÇÃO DE TV (duas vagas) – Exige –se experiência e o ensino médio, salário R$ 1.043,00.