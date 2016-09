Funtrab abre inscrições para cursos de Costura e Desenvolvimento Pessoal

A Casa de Qualificação da Fundação do Trabalho (Funtrab) abre inscrições para novas turmas dos cursos de qualificação. As inscrições devem ser realizadas na Casa de Qualificação, ou seja, na Rua 7 de Setembro, 912, Centro, de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30. Os interessados devem comparecer até o local munidos das cópias do comprovante de residência, RG e CPF.



Ao todo são 80 vagas para o curso de Costura e 100 vagas para o curso de Desenvolvimento Pessoal, a serem ministrados na Capital. Os alunos recebem as primeiras aulas de qualificação social, com conteúdo sobre empregabilidade, economia solidária e apresentação do Banco Cidadão.



São ministradas aulas práticas que permitem ao educando o contato com a experiência da função. A carga horária dos cursos é de 40 horas (10 dias com 4 horas diárias), com a opção de escolha no período matutino (7h30 às 11h30) ou vespertino (13 às 17 horas).



Após o término dos cursos, os concluintes são encaminhados para o mercado de trabalho.