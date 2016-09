Funsat oferece vagas para cozinheiro de restaurante, operador de empilhadeira e azulejista

Quem busca oportunidade no mercado de trabalho não pode deixar de conferir as vagas disponíveis pela Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat) nesta sexta-feira (9). Entre as oportunidades, destaque para cozinheiro de restaurante, operador de empilhadeira e azulejista.



Confira as vagas disponíveis e qualificação exigida para cada uma delas:

- Cozinheiro de restaurante - ensino médio completo, experiência em serviços à La carte, comida gourmet, internacional e Buffet, conhecimento em manipulação de alimentos.

Salário: R$ 1,5 mil.



- Vendedor interno - ensino fundamental completo, experiência em venda de móveis, com informática básica.

Salário: R$ 1,1 mil.



- Porteiro - ensino fundamental completo, experiência e curso de vigilante, para trabalhar em escala de 12x36.

Salário: R$ 1 mil + incentivos.



- Azulejista - sem exigência de escolaridade, experiência na área para serviços na construção civil.

Salário: R$ 1,2 mil.



- Açougueiro - ensino fundamental completo, experiência em serviços de atendimento ao cliente e desossa e corte de carnes.

Salário: R$ 1 mil + 30% da insalubridade.



- Operador de empilhadeira - ensino médio completo, experiência e curso na área.

Salário: R$ 1,2 mil.



Serviço:

A Funsat fica localizada na Avenida Eduardo Elias Zahran, n° 1581, Jardim TV Morena - Fone: (67) -33145096 - A entrega de senhas é das 07h às 17h e o atendimento é realizado até as 18h, de segunda a sexta-feira.