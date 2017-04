Funsat oferece vagas de nutricionista a psicólogo

Tamanho do texto

Reginaldo Coelho/arquivo Capital News Sede da Fundação Social do Trabalho, em Campo Grande

A Agência de Emprego da Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat), oferece nesta quarta-feira (26) vagas para diversas áreas. A Funsat está localizada à avenida Eduardo Elias Zahran, 1581, Jardim TV Morena. O atendimento é realizado das 7h às 17h, de segunda-feira a sexta-feira.



Há vaga para nutricionista, necessário ensino superior completo na área, experiência em unidade de alimentação e nutrição, realizando monitoramento de boas práticas e controle higiênico sanitário. É preciso ter disponibilidade para viagens. Salário R$ 2.964.



Há vagas para pintor a revolver (pintura eletrostática), com ensino fundamental completo e experiência em pintura eletrostática, para pintura de elevadores. Salário R$ 1.200. Serigrafista com ensino médio incompleto, experiência comprovada na operação de máquinas de serigrafia. Salário R$ 1.100.



Também há vagas para psicólogo organizacional. Os requisitos são possuir ensino superior completo em Psicologia e experiência em rotinas da área (seleção de pessoal, avaliação, entre outros). Salário R$ 2.325 mais benefícios.



Para auxiliar de corte (preparação da confecção de roupas), é necessário ensino médio completo e experiência e prática em corte de roupas. Salário inicial R$ 1.500. Já para a vaga de técnico mecânico de ar condicionado, é preciso possuir ensino fundamental completo e experiência em manutenção de ar condicionado de veículos leves e pesados. Salário R$ 1.300.



Para cadastro e encaminhamento de vagas, o trabalhador deve comparecer munido dos seguintes documentos: RG, CPF, Carteira de Trabalho, PIS e comprovante de residência.