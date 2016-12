Funsat oferece vagas de mecânico de automóveis a publicitário

Reginaldo Coelho/arquivo Capital News Sede da Fundação Social do Trabalho, em Campo Grande

A Agência de Emprego da Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat) oferece novas vagas de emprego. As oportunidades são disponibilizadas nesta quarta-feira (7). A Funsat fica na avenida Eduardo Elias Zahran, 1581, bairro Jardim TV Morena.



Há vagas para mecânico de automóveis e caminhões com ensino fundamental completo, experiência em serviços de mecânica de caminhão e automóveis a Diesel, salário R$ 1.500 + produtividade. Motofretista com ensino fundamental completo, experiência em serviços de entrega, CNH A em dia, salário inicial R$ 1.200. Padeiro com ensino fundamental completo, experiência e prática em todo tipo de pães, salário R$ 1.200.



Também existem vagas para Digitador com ensino médio completo, experiência e curso de informática com CNH B em dia, para digitar documentos, salário R$ 1.000. Passador a ferro a vapor com ensino fundamental completo, experiência e prática em lavanderia, salário R$ 1.200.



Já para publicitário a vaga é para estágio, cursando superior incompleto primeiro período de Marketing/propaganda ou design, sem experiência para auxiliar nos serviços, salário R$ 400.



Os candidatos podem atualizar o cadastro no Portal Mais Emprego. Cada interessados nas vagas deve ter em mãos os documentos pessoais como RG, CPF, Carteira de Trabalho e PIS.