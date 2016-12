Funsat oferece vagas de locutor anunciador a promotor de vendas

A Agência de Emprego da Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat) oferece vagas para diversos setores do mercado de trabalho. As oportunidades são anunciadas nesta terça-feira (27). A Funsat fica localizada na avenida Eduardo Elias Zahran, 1581, Jardim TV Morena. A entrega de senhas é das 7h às 17h e o atendimento é realizado até as 18h.



A vaga para Locutor anunciador exige ensino médio completo, experiência e habilidades com comunicação e boa dicção, irá anunciar ofertas do supermercado em microfone, salário R$ 2.000. Auxiliar de padeiro, com ensino fundamental completo, experiência e prática na função irá auxiliar no preparo de diversos tipos de pães e salgados, salário R$ 900. Promotor de Vendas com ensino médio completo, sem experiência, boa dicção que goste de trabalhar com pessoas e por metas de vendas, salário R$ 1.414.



Também há vagas para Coordenador de costura do vestuário com ensino médio completo, experiência, irá supervisionar equipes de trabalho e organizar dados de produção de corte e costura, salário R$ 1.200. Operador de empilhadeira, com ensino fundamental completo, experiência e prática na função, salário R$ 1.550. Cabeleireiro, com ensino médio incompleto, experiência e prática na função salário R$ 1.000.