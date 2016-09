Funsat oferece vagas de empregos com salários de até R$ 1,7 mil nesta sexta

Quem busca oportunidade no mercado de trabalho não pode deixar de conferir as vagas disponíveis pela Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat) nesta sexta-feira (2). Entre as oportunidades, destaque para supervisor de montagem e instalação eletroeletrônica e cozinheiro de restaurante.



Confira as vagas disponíveis e qualificação exigida para cada uma delas:

- Supervisor de montagem e instalação eletroeletrônica - ensino médio completo, experiência no ramo de telecomunicações e serviços de fibra ótica, com CNH “B” e disponibilidade para viagens no interior do MS.

Salário: R$ 1,7 mil.



- Cozinheiro de restaurante - ensino fundamental incompleto, experiência no preparo de comida caseira em geral.

Salário: R$ 1 mil + refeição no local.



- Vendedor interno - ensino médio completo, experiência em vendas de materiais elétricos.

Salário: R$ 1 mil.



- Cortador de roupas - exige com ensino fundamental completo, experiência em corte industrial.

Salário: R$ 1,1 mil.



- Operador de pá carregadeira e tratores - ensino fundamental incompleto, experiência em carregadeira motocana, com CNH “B”.

Salário: R$ 1,1 mil + incentivos.



- Técnico de refrigeração - ensino médio completo, experiência e prática em manutenção de ar condicionado, com CNH “A/B” e disponibilidade para viagens no interior do MS.

Salário: R$ 1,3 mil.



Os candidatos podem fazer o cadastro e atualizá-lo pelo Portal Mais Emprego no site: maisemprego.mte.gov.br - Importante ter em mãos os documentos pessoais como RG, CPF, Carteira de Trabalho e PIS.



Serviço:

A Funsat fica localizada na Avenida Eduardo Elias Zahran, n° 1581, Jardim TV Morena - Fone: (67) -33145096 - A entrega de senhas é das 07h às 17h e o atendimento é realizado até as 18h, de segunda a sexta-feira.