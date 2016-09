Funsat oferece vagas de empregos com salários de até R$ 1,5 mil nesta terça

Quem busca oportunidade no mercado de trabalho não pode deixar de conferir as vagas disponíveis pela Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat) nesta terça-feira (6). Entre as oportunidades, destaque para farmacêutico, técnico de rede e cozinheiro de restaurante.



Confira as vagas disponíveis e qualificação exigida para cada uma delas:

- Farmacêutico - exige ensino superior na área, experiência e prática em atendimento ao público, armazenamento, distribuição e gerenciamento de produtos farmacêuticos.

Salário: R$ 1,2 mil.



- Cozinheiro de restaurante - ensino fundamental completo, experiência em comida à La carte (pratos variados).

Salário: R$ 1,2 mil.



- Auxiliar de marceneiro - ensino fundamental completo, experiência e prática em confecção de móveis de madeira.

Salário: R$ 1,2 mil.



- Técnico de rede - ensino médio completo, experiência e prática em serviços de telecomunicações em fibra ótica, com CNH “B”e disponibilidade para viajar pelo interior do estado (MS).

Salário: R$ 1,3 mil + incentivos.



- Churrasqueiro - sem exigência de escolaridade, com curso de higiene na manipulação de alimentos, experiência no preparo de carnes para assar e auxiliar o cozinheiro nas demais atividades.

Salário: R$ 1,2 mil + almoço no local.



- Torneiro mecânico - ensino fundamental completo, experiência em serviços de peças para caminhões, máquinas agrícolas e hidráulicas.

Salário: R$ 1,5 mil.



Serviço:

A Funsat fica localizada na Avenida Eduardo Elias Zahran, n° 1581, Jardim TV Morena. Informações podem ser obtidas pelo telefone (67) -33145096. A entrega de senhas é das 7h às 17h e o atendimento é realizado até às 18h, de segunda a sexta-feira.