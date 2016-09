Funsat oferece vagas de emprego para esta quinta-feira

A Agência de Emprego da Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat) oferece vagas de emprego para a população. A oportunidade é para esta quinta-feira (1º).



As vagas são para diversos setores do mercado de trabalho com destaque em técnico em segurança do trabalho, gerente de loja e supermercado e azulejista.



O candidato para Técnico em segurança do trabalho exige ensino médio completo, experiência e curso técnico, salário R$ 1.900. Auxiliar de marceneiro com ensino fundamental completo, experiência em confecção de móveis de madeira, salário R$ 1.200. Soldador de oficina mecânica sem exigência de escolaridade, experiência em serviços de solda de radiadores de veículos leves e pesados, salário R$ 1.300.



Existe vagas também para gerente de loja e supermercado, precisa de ensino médio completo, experiência em liderança de equipes e vendas, salário R$ 1.500 + comissão. Azulejista com ensino fundamental incompleto, experiência em instalação de pisos e revestimentos cerâmicos, preferencialmente que resida na região da Tamandaré, salário R$ 1.296. Tosador de animais domésticos com ensino fundamental completo, com conhecimento e prática em banho e tosa salário R$ 1.000.