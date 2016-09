Funsat oferece vagas de emprego nesta segunda-feira

Tamanho do texto

A Agência de Emprego da Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat) oferece vagas para técnico de enfermagem, pedreiro de alvenaria e porteiro. A oportunidade é oferecida nesta segunda-feira (26). A Funsat fica localizada na avenida Eduardo Elias Zahran, 1581, Jardim TV Morena.



A vaga para Técnico de enfermagem exige ensino médio completo, experiência e curso técnico de enfermagem com Coren atualizado, salário R$ 1.200 + incentivos. Esteticista facial com ensino médio completo, experiência e prática em designer de sobrancelhas, salário R$ 880 + comissão.



Alinhador de pneus sem exigência de escolaridade com experiência e prática, R$ 880. Também há vagas para Pedreiro de alvenaria com ensino fundamental completo, experiência em serviços de revestimento cerâmico e assentamento de pisos em geral, salário R$ 1.298.



Camareira de hotel com ensino fundamental completo, experiência em limpeza e organização de quartos, salário R$ 950 + almoço. Porteiro com ensino médio incompleto, experiência e prática em serviços de atendimento em portaria, controlar entrada e saída de pessoas e veículos, salário R$ 900 + alimentação.



O candidato deve atualizar o cadastro a cada 90 dias. A Agência de empregos realiza os serviços de habilitação ao Seguro – Desemprego, Carteira de Trabalho, microcrédito a pequenos empreendedores e informações sobre qualificação profissional e vagas para Pessoas com Deficiência.