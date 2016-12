Funsat oferece vagas de cozinheiro a mecânico de manutenção de ônibus

Reginaldo Coelho/arquivo Capital News Sede da Fundação Social do Trabalho, em Campo Grande

A Agência de Emprego da Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat) oferece vagas de emprego nesta sexta-feira (9). Os interessados devem com parecer até à Funsat, localizada na avenida Eduardo Elias Zahran, 1581, Jardim TV Morena. A entrega de senhas é das 7h às 17h e o atendimento é realizado até as 18h, de segunda-feira a sexta-feira.



Há vagas para mecânico de manutenção de ônibus com ensino fundamental incompleto, experiência em mecânica de ônibus a diesel, salário R$ 1.620 + insalubridade. Auxiliar de cozinha com ensino fundamental completo, experiência na função, para preparar o café da manhã de hotel, necessita ter condução própria para entrar às 5h da manhã, salário R$ 966 + hora extra. Eletricista de instalações de veículos automotores com ensino fundamental completo, experiência e prática na função, salário R$ 1.290.



Retificador de motores de automóveis com ensino fundamental incompleto, experiência em manutenção de retifica de motores, salário R$ 1.200. Açougueiro desossador com ensino fundamental completo, experiência e prática na função, salário inicial R$ 1.500. Cozinheiro em geral com ensino fundamental completo, experiência e prática na função, para preparar o café da manhã de hotel, necessita ter condução própria para entrar às 5h da manhã, salário R$ 1.090 + hora extra.



Os candidatos podem atualizar o cadastro no Portal Mais Emprego. Importante ter em mãos os documentos pessoais como RG, CPF, Carteira de Trabalho e PIS.