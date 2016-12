Funsat oferece vagas de auxiliar de enfermagem a pintor de automóveis

Reginaldo Coelho/arquivo Capital News Sede da Fundação Social do Trabalho, em Campo Grande

A Agência de Emprego da Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat) oferece diversas. As oportunidades são oferecidas nesta segunda-feira (5), em Campo Grande. A Funsat fica localizada na avenida Eduardo Elias Zahran, 1581, Jardim TV Morena. A entrega de senhas é das 7h às 17h e o atendimento é realizado até as 18h, de segunda-feira a sexta-feira.



Existem vagas para técnico mecânico com ensino médio completo, curso técnico em mecânica ou cursando superior em mecânica industrial ou áreas afins, experiência no segmento, salário inicial R$ 1.000 + assistência médica e outros benefícios. Passador a ferro a vapor com ensino fundamental completo, experiência e prática em lavanderia, salário R$ 1.200. Pintor de automóveis com ensino fundamental completo, experiência e prática em pintura automotiva, salário R$ 1.415 + insalubridade.



Há vagas de auxiliar de enfermagem com ensino médio completo e informática básica, experiência em serviços em clínica radiológica, salário R$ 1.005 + insalubridade. Açougueiro sem exigência de escolaridade, experiência em serviços de açougue em mercado, prática em cortes de carnes, salário R$ 1.500 + hora extra.



Também existem vagas para cozinheiro em geral com ensino fundamental incompleto, experiência em serviços de restaurante e prática no preparo de comidas variadas, salário R$ 1.200 + alimentação e uniforme.



Os candidatos podem atualizar o cadastro no Portal Mais Emprego e devem ter em mãos os documentos pessoais como RG, CPF, Carteira de Trabalho e PIS.