Funsat oferece vagas de auxiliar de contabilidade a motofretista

A Agência de Emprego da Fundação Social do Trabalho de Campo Grande (Funsat) oferece vagas nesta quarta-feira (22). O prédio fica na avenida Eduardo Elias Zahran, 1581, Jardim TV Morena.



Para a vaga de auxiliar de contabilidade, o candidato precisa ter concluído o ensino médio e ter experiência em conciliações bancárias e balancetes, informática intermediária com pacote Office (Word, Windows, Excel e Internet). Salário de R$ 1.500 mais vale refeição.



Já para auxiliar de técnico de controle de qualidade, é necessário ter ensino superior completo ou estar cursando engenharia de produção ou técnico químico para atuar com assistente de qualidade em indústria de embalagem plástica. Salário de R$ 1.091.



Para a vaga de motofretista, precisa ter ensino fundamental completo, experiência em entrega de gás e água, ter CNH A em dia. Salário inicial de R$ 1.200. Também há vaga para gerente de produção com ensino médio completo e experiência em gerência no setor alimentício (fábrica de doces). Salário de 1.500.



Para a vaga de oficial de manutenção predial precisa ter ensino fundamental completo, experiência em alvenaria, elétrica, hidráulica e pintura predial. Salário de R$ 1.200 mais benefícios.



Há ainda vaga para dedetizador, precisa ter concluído o ensino médio completo, prática em dedetização residencial e empresarial, com CNH A/B em dia. Salário inicial de R$ 980.